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10 Ocak petrol fiyatları

10.01.2020 10:19

Son güncelleme : 10.01.2020 10:19
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,65 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 66,67 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,74  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 0,13 azalışla 65,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 59,46 dolardan alıcı buldu.

İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD  tarafından öldürülmesi sonrası 71 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil  fiyatı, gerilimin azalmasının ardından iki günlük hızlı düşüşle 66 doların altına  geriledi.

Irak Petrol Bakanlığı, İran ve ABD arasındaki karşılıklı saldırılar nedeniyle ortaya çıkan gerilimin petrol üretim ve ihracatını etkilemediğini  bildirdi.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının, İran-ABD arasındaki gerginliğin  jeopolitik risk oluşturma ihtimalinin azalması üzerine gerilemeye devam ettiğini  belirtiyor.

ABD ham petrol stoklarındaki 1,2 milyon varillik artış ve Petrol İhraç  Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkelerin, günlük petrol üretim  kesintisi kararlarının tam olarak uygulanamayacağına dair endişelerin etkisiyle  piyasalarda fiyatlar gerilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,40 ile 65,61 dolar aralığının direnç,  65,19 ile 64,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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