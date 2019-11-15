Altının gram fiyatı, yatay seyirle 271,9 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını da 1.811 liradan satılıyor.
15 Kasım altın fiyatları
15.11.2019 11:46
Son güncelleme : 15.11.2019 11:46
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,6 değer kazanarak günü 271,8 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 271,9 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
442 lira, Cumhuriyet altını da 1.811 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.466 dolar seviyesinde seyrediyor.
11:30104.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 857,73
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:305,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:306,3559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:30271,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,08
|Açılış
|: 271,89
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,70
|3.810.114
|% 14,23
|
|KLNMA
|43,88
|19.370.507
|% 13,80
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.377.566
|% 7,69
|
|KARSN
|1,35
|103.607.917
|% 6,30
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|KLGYO
|2,57
|32.781.027
|% -4,10
|
|EUYO
|1,18
|10.745.098
|% -4,07
|
|THYAO
|13,69
|380.266.192
|% 0,59
|
|GARAN
|9,81
|114.903.687
|% 0,72
|
|ASELS
|19,20
|108.513.483
|% 1,27
|
|KARSN
|1,35
|103.607.917
|% 6,30
|
|HALKB
|5,75
|86.828.159
|% 1,05
|
|KARSN
|1,35
|103.607.917
|% 6,30
|
|KRDMD
|2,32
|71.843.386
|% 0,87
|
|THYAO
|13,69
|380.266.192
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,76
|73.659.919
|% 1,47
|
|OZGYO
|1,28
|26.432.039
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4054
|7,4425
|% 0,33
|
|Frank
|5,8130
|5,8480
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5335
|1,5412
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-4,28
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|0,20
|