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15 Kasım altın fiyatları

15.11.2019 11:46

Son güncelleme : 15.11.2019 11:46
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 271,9 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını da 1.811 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,6 değer kazanarak günü 271,8 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 271,9 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını da 1.811  liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.466 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Altın Ons 1.466 1.467 -4,28  
Altın Gr. 272 272 -0,04  
Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.796 1.841 7,78  
Yarım 868 891 3,76  
Çeyrek 435 445 1,88  
Gümüş.Ons 16,87 16,91 -0,13  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,02  
B. Petrol 62,48 62,48 0,20  
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