Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,54 dolardan işlem görüyor.
15 Ocak petrol fiyatları
15.01.2020 09:20
Son güncelleme : 15.01.2020 09:20
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Dün 65,31 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,93 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 64,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,10 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlar bugün imzalanacak ABD-Çin anlaşmasına rağmen hızlı yükseliş eğilimi göstermiyor.
Uzmanlar, ABD’nin en azından 2. Faz anlaşma imzalanana kadar Çin ürünlerinin büyük bölümüne gümrük vergisi uygulayacak olmasının petrol talebinin artmasının önünde engel olarak göründüğünü belirtiyor.
Aynı zamanda küresel rafineri ve ısınma taleplerinin de düşüklüğü fiyatlara yansıyor. Küresel piyasalarda bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün Aralık Ayı Petrol Raporu takip edilecek.
Brent petrolde teknik olarak 64,44 ile 64,54 dolar
aralığının direnç, 64,30 ile 64,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.439.122
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.253.065
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,41
|588.173.429
|% 19,14
|
|QNBFL
|172,50
|914.387
|% 15,00
|
|BURVA
|15,50
|1.394.780
|% 14,73
|
|GLBMD
|2,22
|545.811
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|18.990
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.051.039
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|225.306
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,75
|91.309.594
|% -6,95
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|HALKB
|6,74
|735.468.779
|% 2,12
|
|ASELS
|23,28
|657.448.583
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,57
|370.744.920
|% -0,63
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|AVOD
|2,02
|294.344.864
|% 7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6463
|7,6847
|% 0,15
|
|Frank
|6,0595
|6,0960
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5638
|1,5716
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|4,04
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,34
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,02
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|B. Petrol
|64,36
|64,36
|-0,13
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