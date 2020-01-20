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2 bin 153 milyarder, dünyanın yüzde 60`ından daha zengin

20.01.2020 12:40

Son güncelleme : 20.01.2020 12:40
İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, 2 bin 153 milyarderin, dünya nüfusunun yüzde 60`ını oluşturan 4,6 milyar kişiden daha zengin olduğunu öne sürdü.



AA

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'daki yıllık toplantısı öncesinde Oxfam  tarafından yayımlanan "Önemseme Zamanı" isimli raporda, dünyanın yüzde 1'lik en  zengin kesiminin, 6,9 milyar kişiden 2 kat daha zengin olduğu belirtildi.

Raporda, hükümetlere "eşitsizlik giderici politikalar" hayata  geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

2 bin 153 milyarderin 4,6 milyar kişiden daha fazla zengin olduğu  bildirilen raporda, zengin kişi ve şirketlerin son derece az vergilendirildiği ve  bunun sonucunda kamu hizmetlerine daha az kaynak ayırıldığı vurgulandı.

Cinsiyet temelli eşitsizliklere de dikkat çekilirken, kadınların bakım  hizmetlerinde orantısız sorumluluk taşıdıkları ve düşük ekonomik fırsatlara sahip  oldukları kaydedildi.

Dünyanın en zengin 22 kişisinin Afrika'daki tüm kadınlardan daha fazla  varlığa sahip olduğuna işaret edildi.

Küresel ölçekte kadınların günlük 12,5 milyar saatlik ücretsiz  bakıcılık hizmetiyle küresel ekonomiye yıllık 10,8 trilyon dolar katkıda  bulunduğu belirtilen raporda, bunun da küresel teknoloji endüstrisinin 3 katından  daha fazla olduğu vurgulandı.

2030 itibarıyla 100 milyon daha az kişi, yoksulluk içinde yaşayacak

Gelecek 10 yılda her zenginden yüzde 0,5 fazla vergi alınmasının,  yaşlı ve çocuk bakımıyla eğitim ve sağlık sektöründeki 117 milyon kişilik iş gücü  ihtiyacını karşılayabileceğine işaret edildi.

Eşitsizlikleri yok etmenin, yoksullukla mücadelede ekonomik büyümeden  daha etkili olduğu belirtilen raporda, gelir dağılımındaki eşitsizliği yüzde 1  oranında düşüren ülkelerde 2030 itibarıyla 100 milyon daha az kişinin yoksulluk  içinde yaşayacağı ileri sürüldü.

Raporda görüşlerine yer verilen Oxfam'ın yöneticilerinden Amitabh  Behar, son 10 yılda milyarder sayısının ikiye katlandığını vurgulayarak, "Zengin  ve fakir arasındaki ara, eşitsizlik giderici politikalar uygulanmadan  kapatılamaz." ifadesini kullandı.

Behar, "bozuk ekonomilerin" milyarderlerin cebini doldurduğu yorumunu  yaparak, "Büyük işletmeler, sıradan insanların sırtından para kazanıyor. Tabii ki  insanlar, milyarderlerin var olup olmamasını sorgulamaya başlıyor."  değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut ekonomik sistemden en az yararlananlar arasında kadınların  bulunduğuna dikkati çeken Behar, "Milyarlarca saat temizlik, mutfak işiyle yaşlı  ve çocuk bakımına harcıyorlar. Ücretsiz iş sektörü, ekonomilerin gizli motoru."  yorumunda bulundu.

Oxfam'ın raporunda kullandığı veriler, Credit Suisse'un Küresel Servet  Raporu'na dayanıyor.





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