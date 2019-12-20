Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 281,2 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 458 lira, Cumhuriyet altını da 1.875 liradan satılıyor.
20 Aralık altın fiyatları
20.12.2019 11:37
Son güncelleme : 20.12.2019 11:37
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 282,7 liradan tamamladı.
Üst üste 5 işlem günü yükselen altının gram fiyatı, bugün saat 11.10 itibarıyla, özellikle dolar kurundaki gerileme ile düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 281,2 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
458 lira, Cumhuriyet altını da 1.875 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.478 dolar seviyesinde seyrediyor.
11:21111.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 767,40
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.442
En Düşük
111.041
11:215,9273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0162
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9107
11:216,5909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0232
|Açılış
|: 6,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5758
11:21281,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,27
|Açılış
|: 281,45
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
281,03
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,10
|85.812.378
|% 13,89
|
|MNDRS
|1,26
|39.755.375
|% 9,57
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|EMNIS
|1,70
|39
|% 6,92
|
|IHLGM
|0,94
|106.891.054
|% 6,82
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|GLBMD
|1,72
|5.349.588
|% -8,99
|
|DOKTA
|36,50
|3.171
|% -8,75
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|IZFAS
|1,66
|95.211
|% -6,21
|
|THYAO
|13,82
|187.953.060
|% 0,44
|
|SISE
|5,23
|159.084.279
|% 1,16
|
|KRSTL
|1,76
|116.183.759
|% 0,57
|
|IHLGM
|0,94
|106.891.054
|% 6,82
|
|GOODY
|4,10
|85.812.378
|% 13,89
|
|IHLGM
|0,94
|106.891.054
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,76
|116.183.759
|% 0,57
|
|ALBRK
|1,40
|78.498.707
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,42
|60.374.556
|% -0,70
|
|KARSN
|1,58
|62.821.473
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6898
|7,7284
|% -0,28
|
|Frank
|6,0243
|6,0606
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5741
|1,5820
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,55
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,65
|66,65
|0,11
|
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