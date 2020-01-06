2019 yılında devlet akaryakıttaki ÖTV`den ne kadar feragat etti?

BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|5,75
|8.061.625
|% 12,97
|ALGYO
|93,35
|111.035.681
|% 9,95
|SONME
|5,25
|16.463.487
|% 7,80
|MEMSA
|0,34
|242.555
|% 6,25
|TIRE
|4,69
|80.060.651
|% 5,39
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8286
|7,8679
|% 0,53
|Frank
|6,1416
|6,1786
|% 0,34
|Riyal
|1,5880
|1,5959
|% 0,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|27,56
|Altın Gr.
|303
|303
|5,16
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|32,00
|Tam
|1.999
|2.049
|31,35
|Yarım
|966
|991
|15,17
|Çeyrek
|485
|496
|7,58
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,39
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,07
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|0,96
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-1, 64 değişimle 111815 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-1, 59 değişimle 111878 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-1, 63 değişimle 111832 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-1, 67 değişimle 111786 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-1, 7 değişimle 111753 puandan