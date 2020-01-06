2019 yılında devlet akaryakıttaki ÖTV`den ne kadar feragat etti?















Derin Gökçe/ Uzmanpara



Türkiye'deki araç sahipleri 2018 yılının mayıs ayından bu yana akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi'ni kullanıyor. Bu uygulamaya göre akaryakıt fiyatları çok fazla arttığı dönemlerde belli tutarın üzerindeki zamlar devlet tarafından karşılanıyor. Peki 2019 yılında devlet ÖTV'den ne kadar feragat etti? EPGİS'ten Uzmanpara'ya yapılan açıklamaya göre; devlet 2019 yılında motorinde 1.473.434.791 TL, benzinde 124.180.820 TL, LPG'de ise 164.453.815 Türkiye'deki araç sahipleri 2018 yılının mayıs ayından bu yana akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi'ni kullanıyor. Bu uygulamaya göre akaryakıt fiyatları çok fazla arttığı dönemlerde belli tutarın üzerindeki zamlar devlet tarafından karşılanıyor. Peki 2019 yılında devlet ÖTV'den ne kadar feragat etti? EPGİS'ten Uzmanpara'ya yapılan açıklamaya göre; devlet 2019 yılında motorinde 1.473.434.791 TL, benzinde 124.180.820 TL, LPG'de ise 164.453.815 TL feragat etti.

2019 yılında Eşel Mobil Sistemi'nin tüm akaryakıt gruplarında 12 kez devreye alındığını söyleyen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş yaptığı açıklamada, "2019 yılında Eşel Mobil Sistemi, motorin için 6, benzin için 4, LPG otogaz için ise 2 defa devreye alındı." dedi.