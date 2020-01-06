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2019 yılında devlet akaryakıttaki ÖTV`den ne kadar feragat etti?

06.01.2020 13:29

Son güncelleme : 06.01.2020 13:32
Benzin ve motorin fiyatlarına tavan uygulaması olarak 2018 yılında getirilen Eşel Mobil Sistemi`nin 2019 yılındaki maliyeti belli oldu. EPGİS`ten Uzmanpara`ya yapılan açıklamaya göre; 2019 yılında devlet akaryakıttan 1.762.069.428 TL feragat etti. Eşel Mobil Sistemi 2019 yılında motorin, benzin ve LPG`de toplam 12 kez devreye alındı.



Derin Gökçe/ Uzmanpara

Türkiye'deki araç sahipleri 2018 yılının mayıs ayından bu yana akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi'ni kullanıyor. Bu uygulamaya göre akaryakıt fiyatları çok fazla arttığı dönemlerde belli tutarın üzerindeki zamlar devlet tarafından karşılanıyor. Peki 2019 yılında devlet ÖTV'den ne kadar feragat etti? EPGİS'ten Uzmanpara'ya yapılan açıklamaya göre; devlet 2019 yılında motorinde 1.473.434.791 TL, benzinde 124.180.820 TL, LPG'de ise 164.453.815 TL feragat etti. 

2019 yılında Eşel Mobil Sistemi'nin tüm akaryakıt gruplarında 12 kez devreye alındığını söyleyen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş yaptığı açıklamada, "2019 yılında Eşel Mobil Sistemi, motorin için 6, benzin için 4, LPG otogaz için ise 2 defa devreye alındı." dedi.

2018 yılına göre ÖTV tutarının yaklaşık 6.7 milyar TL azaldığını belirten Aktaş, "2019 yılında dolar ve ürün fiyatları geçen yıla göre daha alt seviyelerde işlem gördüğünden ÖTV'den feragat etme süreleri kesintili ve kısa süreli oldu, bu yüzden toplam rakam düşük kaldı." ifadelerini kullandı.








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