GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

2019`da yatırımcısına en fazla paladyum kazandırdı

10.01.2020 11:15

Son güncelleme : 10.01.2020 11:15
Emtia piyasasında geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 53 ile paladyum oldu.



AA

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat  hareketlerinden derlediği bilgilere göre, 2019 yılında 13 ürün yatırımcısına  kazandırırken, 5 ürün ise kaybettirdi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik olumlu gelişmeler,  ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, dolar endeksinin ılımlı bir seyir  izlemesi,  diğer önde gelen merkez bankalarının güvercin söylemleri ve adımları  geçen yıl emtia piyasasında işlem gören ürünlerin performansını olumlu etkiledi.

Emtia piyasasında geçen yıl yatırımcısına en fazla yüzde 53 ile  paladyum kazandırdı. Dizel skandalından sonra getirilen katı emisyon  standartları, paladyum fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

PALADYUMUN PERFORMANSINI OLUMLU ETKİLEDİ

Dizel emisyon skandalından sonra Çin, ABD ve Avrupa’da daha katı  emisyon standartlarının getirilmesi nedeniyle araçlara daha fazla katalitik  konvertör takılacağına yönelik öngörüler, paladyumun performansını olumlu  etkiledi.

Analistler, paladyumdaki talebin uzun zamandan beri arzın üzerinde  kaldığını belirterek, yeni emisyon standartlarından dolayı talep artışının  yalnızca arzdaki düşük büyüme ile dengelendiğine  bu durumun orta vadede paladyum  fiyatını desteklediğine işaret etti.

Paladyumun ardından nikel yüzde 30,1, kahve yüzde 27,3 arttı. Kahve  stoklarındaki düşüş beklentisi ve kısa pozisyonların azalması, fiyatlarda  yükselişe neden oldu. Brent petrol de yüzde 23,3 değer kazandı. Nisan ayında  Polonya, Almanya ve Slovakya'nın, Rusya'dan boru hattıyla petrol alımını düşük  kalite gerekçesiyle geçici olarak durdurduğunu açıklaması, fiyatları yılın en  yüksek seviyesine çıkarmıştı.

Geçen yıl platin yüzde 21,3, altın da yüzde 18,4 artış kaydetti.  Analistler,  ticaret savaşları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Brexit gibi  etkenlerle artan risk algısının, yatırımcılarca güvenli liman olarak görülen  altına talebi artırdığını belirtti.

GÜMÜŞ YÜZDE 15 DEĞER KAZANDI

Altının ardından gümüş yüzde 15,5, şeker de yüzde 11,6 değer kazandı.  Şekerin üretim açığının artacağına yönelik beklentiler de fiyatların yükselmesine  neden oldu.

Söz konusu dönemde buğday yüzde 11, soya fasülyesi yüzde 6,8, kakao da  yüzde 5,1, mısır da yüzde 3,4  artış kaydetti. Mısır fiyatları haziran ayında 5  yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

ABD'de yağmurların ve olumsuz hava koşullarının mısıra zarar  verebileceğine yönelik endişeler, mısır fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Mısır fiyatları,  geçen yıl ABD'nin orta batı eyaletinde gerçekleşen  aşırı yağışlardan destek buldu. Olumsuz hava koşulları, mısır ekimini ve ürünün  gelişimini engelledi. Analistler, olumsuz hava koşullarından dolayı  ABD'de mısır  stokların düşebileceğini ve çiftçilerin ekim için mısır yerine buğday satın  almalarının mısır fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kaybettiren doğal gaz oldu.  Doğal gaz, 2019 yılında yüzde 23,2 değer kaybetti. Analistler, aşırı üretim ve  stokların artmasının doğal fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Doğal gazın ardından çinko yüzde 9,9, kurşun yüzde 5,6, alüminyum  yüzde 5, pamuk da yüzde 4,4 azalış kaydetti. Analistler, ABD'nin  Çin'in dünyanın  en büyük pamuk tüketicilerinden bir tanesi, ABD'nin ise en büyük ihracatçısı  olduğunu belirterek, bu nedenle Çin ve ABD arasındaki ticaret geriliminin pamuk  fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:00118.421
Değişim :  0,37% |  430,68
Açılış :  118.251  
Önceki Kapanış :  117.990  
En Yüksek
118.669 En Düşük
118.153
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ODAS 2,94 508.346.272 % 13,95  
RYSAS 5,81 61.110.197 % 13,48  
RYGYO 5,43 42.988.304 % 11,27  
BALAT 2,36 320.075 % 9,77  
SRVGY 12,41 1.322.743 % 9,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6632 7,7017 % 0,22  
Frank 6,0207 6,0570 % 0,24  
Riyal 1,5641 1,5720 % 0,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.551 -0,41  
Altın Gr. 294 294 0,93  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,92 17,96 0,04  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,02  
B. Petrol 65,39 65,39 0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru