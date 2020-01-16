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2020 ihracat hedefi 190 milyar dolar

16.01.2020 14:41

Son güncelleme : 16.01.2020 15:22
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye geçen yıl 180,5 milyar dolar ihracat yaptı. Bu yılki ihracat hedefimiz 190 milyar dolar" dedi.



İstanbul Kongre Merkezi'nde 16 - 18 Ocak 2020'de düzenlenen 2. Leshow İstanbul Deri & Moda Fuarı'nda konuşan Turagay, Türkiye'de böyle fuarların sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Turagay, "Baktığımız zaman 130-135 katılımcı firma var. Aralarında 15  tasarımcı var. 85-90 tane Türk firması 35 civarında yabancı firma katılıyor. Bir yandan da uluslararası ölçekte bir fuar olma yolunda hızla ilerleyen bir fuar."  açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin geçen yıl 180,5 milyar dolar ihracat yaptığını, bu yılki ihracat hedefinin 190 milyar dolar olduğunun altını çizen Turagay, dünyadaki en büyük ihracatçı 50 ülkenin ihracatının yüzde 2,6 azaldığını,Türkiye'nin ise ihracatını yüzde 2,04 artırmayı başardığını belirtti.

200'den fazla ticaret heyeti düzenlediklerini kaydeden Turagay,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok ülkeye gittik. Alım heyetleri düzenledik. Devletimiz her türlü  desteği verme konusunda elinden gelen her şeyi yaptı. Bugün TİM ve ihracatçı  birlikleri ile o kadar koordineli çalışıyoruz ki hepimiz masanın etrafına  oturduğumuz bir tüccar gibi hareket ediyoruz. Türkiye potansiyeli çok yüksek bir  ülke. Biraz pazar çeşitlendirilmesine gitmemiz lazım. Deri ve Deri Mamulleri  ihracatımız 1,7 milyar dolar ama özellikle deri ve kürkte Rusya'ya olan  ihracattaki azalma bir anda ihracatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Demek ki  pazarımızı çeşitlendirmemiz lazım. Dinamik iş adamları ve ihracatçılarımızı  gördüğümüz zaman böyle güzel uluslararası fuarların Türkiye'de düzenlendiği zaman  gurur duyuyoruz."

"KÜRESEL TİCARETİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 2'DEN 1'E GERİLEDİ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise 2019  yılının küresel ticaret açısından zor bir yıl olduğunu, gerek ticaret savaşları,  gerekse Brexit ve bölgesel çatışmaların tüm dünyada hem gerginlik hem de  korumacılık yarışını beraberinde getirdiğini söyledi.

Gülle, şunları kaydetti:

"Koşullar zorlaştı. Küresel ticarette öncelikli kimi ülkelerin  birbirlerine uyguladığı tarife ve tarife dışı engeller, Dünya Ticaret Örgütü  kurallarına rağmen arttı. Küresel ticaretin büyüme beklentisi yüzde 2'lerden  yüzde 1'lere kadar geriledi. Her şeye rağmen Türkiye, korumacılık akımına dahil  olmadan, kazan kazan prensibini sürdürerek, ihracata yatırımını sürdürdü, daha  çok fuar, daha çok ihracatçı ve daha nitelikli ihracat için tüm koşullarını  seferber etti. 2019 yılı sonunda elde ettiğimiz başarı ise göğsümüzü kabarttı.  2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 180,5 milyar dolarlık ihracat, Cumhuriyet tarihi  rekorumuzu daha üst bir çıtaya taşıdı. Evet, 2019 yılında gerginlikler ve  çatışmalarla, korumacılık ve büyüme endişeleri ile geride bıraktık.

2020'de ise, en azından kademeli olarak bu gerginliklerin azalacağını  öngörüyoruz. ABD - Çin eksenindeki ticaret savaşlarında, dün imzalanan birinci  faz anlaşması, bu süreçte umut verici bir gelişme. Dolayısıyla TİM ve ihracatçı  birliklerimiz olarak bu süreci iyi değerlendirmek, 2019 yılındaki başarımızı daha  da ileriye götürmek durumundayız. Bu doğrultuda; Türkiye'nin 90 bini aşan  ihracatçısının çatı kurumu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak,  ihracatçılarımızın mobilitesinin artması, pazar erişiminin ve B2B görüşmelerinin  kolaylaşması adına, detaylı bir ajanda hazırladık. Tabii ki geçen yıla ait  risklerin sıcaklığını belli oranda hissetmeye devam edeceğiz. Ancak bu yıla daha  hazırlıklı başlamak, bu risklerin etkisini en yoğun gösterdiği 2019'da  yakaladığımız başarıyı, çok daha ileri taşımamız için sağlam bir zemin  oluşturacak."

Gülle, Le Show Fuarı'nın Türkiye'deki başarısının iki ana sebebi  olduğunu belirterek, "Birincisi etrafınıza baktığında net bir şekilde gördüğünüz  fuarcılık ve organizasyon tecrübesi, ikincisi ise, hem üretimde hem de ihracatta;  tasarımıyla, kalitesiyle ve marka değeriyle öne çıkan, Türk deri sektörünün  başarısı." dedi.

2019 yılında mücevher, savunma ve havacılık ve hazır giyim  sektörlerinden sonra, en fazla katma değere sahip olan sektörün, 10,3 dolar birim  değeri ile deri ve deri mamulleri sektörü olduğunu belirten Gülle, 216 ülke ve  bölgeye ihracat yapan deri sektörünün, Ukrayna'ya olan ihracatını yüzde 58,  Sudan'a ihracatını yüzde 51, Suudi Arabistan'a ihracatını yüzde 41, Fas'a yüzde  73, Polonya'da ve İspanya'da ise yüzde 37 artırarak önemli bir başarı  gösterdiğinin altını çizdi.

Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörümüzün en büyük ortağı ve LeShow'a 22 yıldır ev sahipliği yapan  Rusya'ya ihracatımız 183 milyon dolar olarak gerçekleşti. Net anlaşılan bir şey  var ki, deri sektörümüz, tasarımın kilit unsurlarını gerçekten çok başarılı bir  şekilde sentezlemiş durumda. Ekonomimizin en önemli sacayaklarından olan ihracat,   2018 ve 2019'da büyüme rakamlarına ve verdiğimiz rekor cari fazlaya katkısıyla,  Türkiye ekonomisindeki vazgeçilmez pozisyonunu iyice perçinlemiş oldu. Ancak asıl  hedefimiz olan dış ticaret fazlası veren Türkiye için, küresel ölçekte markalar  oluşturmamız gerekiyor. Markalaşmaya verdiğimiz önemin ve ağırlığın, daha da  artırılması, deri sektörümüz başta olmak üzere her sektörde destan yazan  pazarlama hikayeleri oluşturulması, bugün LeShow’da olduğu gibi, her platformda  tüketicilerle sürdürülebilir bağlar kurulması gerekiyor."

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, Deri ve Deri mamüller Sektörü olarak geçtiğimiz yılı 1,7 milyar  dolar ihracatla tamamladıklarını belirtti.

Şenocak, "Fuar marka fuarlarımızdan biri. Sektörümüze katkı sağlayacak. Sektör olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke sırasıyla Rusya,   Fransa, ABD, Almanya ve İtalya. ABD ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıla göre ABD'ye ihracatta yüzde 12’lik bir artış yakaladık."  açıklamasında bulundu.

Kore'nin önümüzdeki yıllarda ilk beşin içerisine gireceğinin altını  çizen Şenocak, önemli olanın katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirmek  olduğunu, Türkiye'de katma değerli ihracatta sektör olarak 4. sırada yer  aldıklarını belirterek, "Türkiye ortalamasının kilogram başı ihracat birim  fiyatında 10 katıyız. Deri ve  konfeksiyon sektöründe ise 100 katıyız." şeklinde  konuştu.




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