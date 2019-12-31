2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete`nin mükerrer sayısında yayımlandı.
2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete`de
31.12.2019 12:15
Son güncelleme : 31.12.2019 12:15
AA
Bütçe Kanunu'na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon 174 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 623 milyon 700 bin lira
ödenek verildi.
12:00114.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 33,50
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.597
12:005,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0021
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:006,6736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6755
En Düşük
6,6569
12:00291,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 1,93
|Açılış
|: 291,67
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.514.613
|% 19,89
|
|ADBGR
|6,94
|8.651.964
|% 11,40
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|YYAPI
|0,69
|26.307.818
|% 9,52
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|AKGUV
|2,12
|23.991.091
|% -7,83
|
|THYAO
|14,39
|785.311.918
|% 0,56
|
|ASELS
|20,76
|450.572.774
|% 1,37
|
|PETKM
|3,82
|367.974.406
|% 2,14
|
|HALKB
|5,95
|209.673.056
|% 0,34
|
|ISGYO
|1,71
|200.865.129
|% -1,72
|
|ISGYO
|1,71
|200.865.129
|% -1,72
|
|PETKM
|3,82
|367.974.406
|% 2,14
|
|KARSN
|1,60
|147.413.598
|% 3,90
|
|IHYAY
|1,05
|73.748.741
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,20
|84.468.773
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7894
|7,8285
|% 0,24
|
|Frank
|6,1207
|6,1576
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5812
|1,5891
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,39
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,87
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-0,17
|