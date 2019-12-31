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2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu

31.12.2019 14:02

Son güncelleme : 31.12.2019 14:02
Türkiye İstatistik Kurumu`nun da aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2020`de açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren 2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi kullanıma sunuldu.



AA

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nin 5429  sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'na dayanılarak çıkarıldığı belirtildi.

Resmi İstatistik Programı kapsamındaki kurum ve kuruluşların  yayımlayacakları verileri zamanlı ve daha etkin bir şekilde kullanıcılara  sunabilmeleri amacıyla TÜİK koordinasyonunda bu çalışmanın yürütüldüğü ifade  edilen açıklamada, takvimin 1 Mart 2007'den itibaren her yıl düzenli olarak  güncellendiği kaydedildi.

Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile üretilen resmi  istatistiklerin yayımlanacağı tarih ve saatlerin önceden ilan edildiğine dikkati  çekilerek, böylece karar alıcıların ve kullanıcıların resmi istatistiklerden  zamanlı haberdar olmasının sağlandığı vurgulandı.

TÜİK'in de dahil olduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2020'de  açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren "2020 Yılı Ulusal  Veri Yayımlama Takvimi", kurumun internet sayfasında (www.tuik.gov.tr) ve Resmi  İstatistik Portalı'nda (www.resmiistatistik.gov.tr) kullanıma sunuldu.




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