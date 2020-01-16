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2020`nin ilk Eurobond ihracına rekor talep

16.01.2020 17:55

Son güncelleme : 16.01.2020 17:55
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2020 yılının ilk Eurobond ihracını gerçekleştirdi. 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli olarak gerçekleşen ihraç, dünyanın dört bir yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı.



AA

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) açıklamasına göre,  İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote  edilen tahvilin ihracı ile ilgili olarak Citi, ING, Standard Chartered, BNP  Paribas, Commerzbank, Bank ABC ve SMBC Nikko yetkilendirildi. ABD, Avrupa, Asya  ve Orta Doğu dahil farklı coğrafyalardaki çok çeşitli yatırımcılardan talep alan  ihraç öncesinde Londra, New York ve Boston’da yatırımcı görüşmeleri  gerçekleştirildi.

İhraç, yüzde 45’i yeni yatırımcı olmak üzere, yaklaşık 300  yatırımcıdan talep gördü. İhracın maliyeti yatırımcıların talep toplama  sürecindeki artan ilgisiyle, 50 bps üzerinde iyileşme ile "m/s 450" bps  seviyesinde tamamlandı. 

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN OLUMLU SEYRİNİ SÜRDÜRECEĞİNE İNANIYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, Türk  bankacılık sektörünün 2019 yılı mart ayı itibarıyla Eurobond ihraç piyasasında  yaşadığı durgunluğa işaret ederek, şunları kaydetti:

"Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan bu ihraçla, başta ABD’li  yatırımcılar olmak üzere pek çok farklı ülkeden yatırımcıyla görüşme ve yatırımcı  tabanımızı genişletme fırsatı bulduk. İhracın açılışıyla beraber, taleplerin çok  hızlı bir şekilde ivmelenerek arttığını gözlemledik.

İhracımıza gelen 10 kat talep, uluslararası yatırımcılar nezdinde  Türkiye ve TSKB’ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi. 2020 yılının ülkemiz ve  Türk bankacılık sektörü için daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki  dönemde de Türkiye ekonomisinin olumlu seyrini sürdüreceğine inanıyorum. Yılın  ilk günlerindeki bu başarılı adımımızın bankacılık sektörümüze yeni ihraçlar için  motivasyon sağlayacağını düşünüyorum."

2020 yılının bankanın 70'inci yılı olması vesilesiyle kendileri için  ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten İnce, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye’nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası olarak kuruluş  misyonumuzdan aldığımız sorumlulukla özel sektör yatırımlarına yönelik  fonlarımızı çeşitlendirerek büyütmeye hız kesmeden devam edeceğiz.  Çünkü üreten  bir ekonominin ülkemizi sağlam ve sürdürülebilir yarınlara taşıyacak en önemli  unsur olduğunu düşünüyoruz. Bu yönde attığımız her adımda aldığımız başarılı  sonuçları 70 yıldır biriktirdiğimiz deneyim ve uzmanlığa borçluyuz.  Önümüzdeki  dönemde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma yönündeki kredi faaliyetlerimize  devam ederken yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle de ülkemiz  ekonomisine katkı sunmayı ve etki alanımızı genişletmeyi  hedefliyoruz."




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