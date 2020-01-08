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208 birleşme ve devralma işlemi incelendi

08.01.2020 13:01

Son güncelleme : 08.01.2020 13:11
Rekabet Kurumu`nca geçen yıl 208 birleşme ve devralma işleminin incelendiği bildirildi. Bunlardan Türk kökenli şirketlerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam bedeli 42 milyar 863 milyon lira olurken, yabancıların gerçekleştirdiği işlemlerde tutar 2 trilyon 855 milyar lirayı buldu.



AA

Rekabet Kurumu 2019 yılına ilişkin "Birleşme ve Devralma Görünümü"nü açıkladı.

Buna göre, geçen yıl kuruma toplam 208 birleşme ve devralma işlemi  bildirildi. Bunların 38'inde tarafların tümü Türkiye'de faaliyet gösteren, 115'i  yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluştu. İşlemlerin 51'inde ise  taraflardan en az birisi "Türkiye ve yabancı şirketler" olarak kayıtlara geçti.  Ayrıca, geçen yıl 1 özelleştirme değerlendirmeye alınırken, işlemlerden 3'ü  kapsam dışı görüldü.

Kurum tarafından incelenen birleşme ve devralmalara göre, geçen yıl  toplam işlem bedeli Türkiye kökenli şirketlerde yaklaşık 42 milyar 863 milyon  lira olarak gerçekleşti. Son 7 yıla ait veri içinde en yüksek işlem hacmi geçen  yıl kaydedildi.

Tüm tarafları Türkiye kökenli olan şirketler arasında gerçekleştirilen  birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 6 milyar 246 milyon lira oldu. Türk  ve yabancı kökenli şirketlerde bu tutar 19 milyar 29 milyon lira olarak  kaydedilirken, tüm tarafları yabancı olan şirketlerin birleşme ve devralmalarında  17 milyar 587 milyon liralık işlem hacmi oluştu.

JAPON YATIRIMCILAR İLK SIRADA

Tüm tarafları yabancı şirketler olan işlemlerde toplam işlem değeri 2  trilyon 855 milyar lira olarak hesaplandı.

Geçen yıl yabancı yatırımcılar tarafından 46 ayrı işlemde Türkiye  kökenli şirketlere yatırım yapıldı. Bunlar arasında ilk sırada 7 işlemle Japonya  kökenli yatırımcılar yer aldı. İkinci, 5 işlemle Fransa kökenli yatırımcılar oldu.

Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı  yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 36  milyar 177 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik faaliyet alanı bakımından, hedef şirketin Türkiye kökenli  olduğu işlemler içinde en yüksek değer 15 milyar 482 milyon lirayla parasal aracı  kuruluşların faaliyetleri alanında görüldü.

Ana faaliyet alanı bakımından ise en yüksek işlem hacmi 16,5 milyar  lira ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti.

Rekabet Kurumu'na geçen yıl bildirilen birleşme ve devralma işlemleri  son bildirim tarihinden ortalama 14 gün sonra nihai karara bağladı.




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