Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,21 dolardan işlem görüyor.
21 Kasım petrol fiyatları
21.11.2019 09:24
Son güncelleme : 21.11.2019 09:24
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Dün 62,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 62,21 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,85 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) artarak 450,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları, bir önceki hafta 7,9 milyon varil artmıştı.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 2 milyon varil azalarak 637,5 milyon varil oldu.
Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarının düşüşünde ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair belirsizliklerin ve ABD ticari ham petrol stoklarındaki artışın etkili olduğunu belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 62,29 ile 62,40 dolar
aralığının direnç, 62,18 ile 62,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|
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|Alış
|Satış
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|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Satış
|%
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|1.471
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|Altın Gr.
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|270
|-0,04
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|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
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|17,11
|-0,07
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|Gümüş Gr.
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|-0,01
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