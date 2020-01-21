Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 yükselişle 297,7 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 490 lira, Cumhuriyet altını da 2.000 liradan satılıyor.
21 Ocak altın fiyatları
21.01.2020 11:00
Son güncelleme : 21.01.2020 11:00
AA
Gram altın, dün, dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 297 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 297,7 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
490 lira, Cumhuriyet altını da 2.000 liradan satılıyor.
10:44122.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -437,07
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.238
En Düşük
121.504
10:445,9260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:446,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:44297,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 297,61
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|89,35
|4.823.828
|% 14,99
|
|GARFA
|6,60
|19.498.181
|% 12,24
|
|IZTAR
|2,90
|16.269
|% 10,06
|
|EPLAS
|18,61
|118.062
|% 9,99
|
|MZHLD
|17,20
|288.736
|% 9,97
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|DAGHL
|4,15
|2.001.797
|% -11,13
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|THYAO
|14,84
|408.115.071
|% -1,59
|
|ISFIN
|4,29
|193.136.257
|% -0,92
|
|GUSGR
|2,59
|158.961.950
|% 4,44
|
|EKGYO
|1,71
|146.962.340
|% 1,79
|
|PETKM
|4,07
|116.128.008
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,71
|146.962.340
|% 1,79
|
|GUSGR
|2,59
|158.961.950
|% 4,44
|
|ISFIN
|4,29
|193.136.257
|% -0,92
|
|ODAS
|1,82
|77.139.890
|% 2,47
|
|GSDHO
|1,99
|83.023.287
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6847
|7,7232
|% 0,11
|
|Frank
|1,5747
|1,5826
|% 0,10
|
|Riyal
|297,7250
|297,8090
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|-3,61
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,56
|
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