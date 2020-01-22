Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 296,8 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.975 liradan satılıyor.
22 Ocak altın fiyatları
22.01.2020 10:57
Son güncelleme : 22.01.2020 10:57
AA
Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşılık dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 297,4 liradan tamamladı.
Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 296,8 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
482 lira, Cumhuriyet altını da 1.975 liradan satılıyor.
10:42124.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 596,54
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.988
10:425,9420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0074
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9445
En Düşük
5,9273
10:426,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5906
En Düşük
6,5707
10:42296,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 296,85
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|12,35
|4.323.497
|% 14,99
|
|BURCE
|8,15
|1.821.860
|% 14,95
|
|QNBFB
|102,70
|6.586.767
|% 14,94
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|VAKKO
|6,34
|13.978.989
|% 14,44
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|RYGYO
|7,95
|837.564
|% -5,81
|
|HALKB
|7,10
|342.518.047
|% 2,45
|
|THYAO
|14,98
|324.764.703
|% 0,67
|
|KRDMD
|3,14
|241.633.700
|% 0,32
|
|PETKM
|4,12
|193.278.496
|% 0,73
|
|ISFIN
|4,53
|151.445.392
|% 1,12
|
|KRDMD
|3,14
|241.633.700
|% 0,32
|
|HALKB
|7,10
|342.518.047
|% 2,45
|
|PETKM
|4,12
|193.278.496
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,74
|72.770.564
|% 1,16
|
|ISFIN
|4,53
|151.445.392
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7284
|7,7672
|% 0,14
|
|Frank
|6,0983
|6,1350
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5781
|1,5860
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-5,02
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|-0,23
|