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22 Ocak altın fiyatları

22.01.2020 10:57

Son güncelleme : 22.01.2020 10:57
Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 296,8 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.975 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşılık dolar  kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,2  üzerinde 297,4 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 296,8 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.975 liradan satılıyor.




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