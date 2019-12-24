Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 284,9 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 468 lira, Cumhuriyet altını da 1.910 liradan satılıyor.
24 Aralık altın fiyatları
24.12.2019 11:19
Son güncelleme : 24.12.2019 11:19
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 284,2 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 284,9 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
468 lira, Cumhuriyet altını da 1.910 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.490,7 dolar seviyesinde seyrediyor.
11:03112.860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 684,77
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.067
En Düşük
112.783
11:035,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9555
En Düşük
5,9312
11:036,6038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6095
En Düşük
6,5877
11:03285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,14
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|97,05
|2.188.998
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|QNBFB
|32,10
|26.104.205
|% 10,23
|
|BALAT
|0,79
|26.894
|% 9,72
|
|SEKUR
|5,83
|6.886.897
|% 9,18
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|MTRYO
|6,70
|19.380
|% -9,46
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|ISBIR
|427,60
|14.111
|% -3,91
|
|IHLGM
|1,10
|72.124.131
|% -2,65
|
|QNBFB
|32,10
|26.104.205
|% 10,23
|
|PGSUS
|84,35
|25.491.660
|% -0,53
|
|YKSLN
|6,33
|22.352.484
|% 2,93
|
|POLHO
|3,20
|22.000.564
|% 0,95
|
|IHLGM
|1,10
|72.124.131
|% -2,65
|
|ODAS
|2,12
|19.677.917
|% 1,92
|
|POLHO
|3,20
|22.000.564
|% 0,95
|
|YKSLN
|6,33
|22.352.484
|% 2,93
|
|DERAS
|4,60
|11.297.704
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6660
|7,7044
|% -0,14
|
|Frank
|6,0286
|6,0650
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5808
|1,5887
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|5,41
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,53
|66,53
|0,14
|
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