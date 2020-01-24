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24 Ocak altın fiyatları

24.01.2020 11:34

Son güncelleme : 24.01.2020 11:34
Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 297,7 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 485 lira, Cumhuriyet altını da 1.984 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 298,2 liradan  tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 297,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 485 lira, Cumhuriyet altını da 1.984 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.559,7 dolardan işlem görüyor.




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Altın Ons 1.560 1.560 -2,67  
Altın Gr. 297 297 -0,80  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,78 17,83 0,01  
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