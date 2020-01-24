Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 297,7 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 485 lira, Cumhuriyet altını da 1.984 liradan satılıyor.
24 Ocak altın fiyatları
24.01.2020 11:34
Son güncelleme : 24.01.2020 11:34
AA
Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 298,2 liradan tamamladı.
Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 297,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
485 lira, Cumhuriyet altını da 1.984 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.559,7 dolardan işlem görüyor.
11:17123.285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 745,02
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
123.199
11:175,9360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:176,5633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:17297,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,71
|Açılış
|: 297,53
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
297,25
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|38,10
|2.624.736
|% 19,96
|
|SAMAT
|2,51
|2.595.400
|% 14,61
|
|RYSAS
|12,65
|22.585.095
|% 13,15
|
|DURDO
|23,82
|8.731.305
|% 12,89
|
|ESCOM
|2,82
|16.323.552
|% 12,80
|
|QNBFL
|146,90
|8.080
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|296.675
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|57.083
|% -9,93
|
|ARMDA
|21,90
|206.101
|% -7,20
|
|PEKGY
|3,11
|9.422.355
|% -4,01
|
|THYAO
|14,56
|402.911.168
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,01
|206.304.974
|% 1,35
|
|IPEKE
|9,96
|196.222.082
|% 3,53
|
|PETKM
|4,07
|172.942.433
|% 0,74
|
|ADESE
|2,42
|168.576.830
|% 4,76
|
|ADESE
|2,42
|168.576.830
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,01
|206.304.974
|% 1,35
|
|OZGYO
|1,89
|84.097.023
|% 8,62
|
|PETKM
|4,07
|172.942.433
|% 0,74
|
|KRSTL
|1,88
|67.780.695
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7651
|7,8040
|% -0,00
|
|Frank
|6,0930
|6,1297
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5770
|1,5849
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|-2,67
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,27
|62,27
|0,23
|