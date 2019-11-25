Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 267,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 436 lira, Cumhuriyet altını da 1.785 liradan satılıyor.
25 Kasım altın fiyatlarında durum ne?
25.11.2019 11:10
Son güncelleme : 25.11.2019 11:10
AA
Gram altın, cuma günü dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 268,6 liradan tamamladı.
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 267,6 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
436 lira, Cumhuriyet altını da 1.785 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.458,8 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:54107.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.061,19
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.818
En Düşük
107.193
10:545,7097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7193
En Düşük
5,7003
10:546,2999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3061
En Düşük
6,2911
10:54267,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,92
|Açılış
|: 267,71
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
268,88
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,40
|4.922.476
|% 19,30
|
|MRSHL
|45,08
|19.510.920
|% 13,49
|
|FRIGO
|10,33
|35.163
|% 9,89
|
|METAL
|1,00
|20.222
|% 9,89
|
|OZBAL
|1,63
|2.214.606
|% 8,67
|
|EGCYH
|0,10
|2.176
|% -9,09
|
|UZERB
|1,46
|7.285
|% -8,75
|
|HURGZ
|1,49
|2.585.099
|% -6,29
|
|AKENR
|0,90
|12.177.024
|% -5,26
|
|ISBTR
|22.599,90
|22.600
|% -4,84
|
|THYAO
|13,80
|366.347.113
|% 1,17
|
|KRDMD
|2,43
|176.249.222
|% 2,53
|
|PETKM
|3,74
|99.488.595
|% 0,81
|
|EREGL
|7,80
|85.477.113
|% 2,23
|
|SISE
|4,78
|69.020.083
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,43
|176.249.222
|% 2,53
|
|IEYHO
|0,40
|29.252.947
|% -4,76
|
|SKBNK
|1,12
|31.505.302
|% 3,70
|
|PETKM
|3,74
|99.488.595
|% 0,81
|
|THYAO
|13,80
|366.347.113
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3164
|7,3531
|% 0,05
|
|Frank
|5,6983
|5,7327
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5169
|1,5245
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,02
|
|Altın Gr.
|268
|268
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-6,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|0,75
|
|Yarım
|860
|882
|0,36
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,64
|62,64
|0,27
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