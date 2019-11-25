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25 Kasım altın fiyatlarında durum ne?

25.11.2019 11:10

Son güncelleme : 25.11.2019 11:10
Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 267,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 436 lira, Cumhuriyet altını da 1.785 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 268,6 liradan tamamladı.

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 267,6 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 436 lira, Cumhuriyet altını da 1.785 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.458,8 dolar seviyesinde seyrediyor.




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