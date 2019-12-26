GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

26 Aralık petrol fiyatları

26.12.2019 10:10

Son güncelleme : 26.12.2019 10:11
Brent petrolün varili Noel tatili sonrası uluslararası piyasalarda 66,40 dolardan işlem görüyor.



AA

Noel tatili nedeniyle dün piyasalarda işlem yapılmadı. Salı günü 66,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,76 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 66,40 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,36 dolardan alıcı buldu.

ABD-Çin ticaret anlaşmasının ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerinin kesinti kararının etkileri fiyatlara olumlu yansımaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,49 ile 67,60 dolar aralığının direnç, 66,70 ile 65,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55113.514
Değişim :  0,16% |  184,95
Açılış :  113.514  
Önceki Kapanış :  113.329  
En Yüksek
113.514 En Düşük
113.514
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 3,40 1.969.787 % 0,00  
SISE 5,37 246.612.343 % 0,00  
RYGYO 4,67 72.116.299 % 0,00  
POLHO 3,11 63.571.841 % 0,00  
TUCLK 4,15 8.325.773 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6940 7,7326 % 0,30  
Frank 6,0296 6,0659 % -0,05  
Riyal 1,5777 1,5856 % -0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.503 1.504 4,01  
Altın Gr. 287 287 0,33  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.934 6,03  
Yarım 912 935 2,92  
Çeyrek 457 468 1,46  
Gümüş.Ons 17,94 17,98 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 67,48 67,48 0,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru