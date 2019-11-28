Altının gram fiyatı, yatay seyirle 270,2 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.
28 Kasım altın fiyatları
28.11.2019 10:56
Son güncelleme : 28.11.2019 10:56
AA
Gram altın, dün dolar
kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 270,3 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 270,2 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
440 lira, Cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.456,5 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:41106.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 577,72
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
106.464
En Düşük
106.016
10:415,7668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7839
En Düşük
5,7613
10:416,3561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3721
En Düşük
6,3454
10:41270,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,22
|Açılış
|: 270,09
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,94
BIST En Aktif Hisseler
|MEMSA
|0,22
|175.677
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,49
|168.396
|% 9,94
|
|YUNSA
|8,02
|27.082.637
|% 8,97
|
|BALAT
|0,37
|21.814
|% 8,82
|
|TURGG
|42,04
|2.464.334
|% 6,97
|
|EMNIS
|1,35
|6.953
|% -10,00
|
|OLMIP
|7,00
|174.489
|% -8,97
|
|TKURU
|7,51
|8.449
|% -3,72
|
|BRKO
|0,26
|13.126
|% -3,70
|
|IHEVA
|2,11
|84.659
|% -3,65
|
|THYAO
|13,62
|154.966.388
|% 0,37
|
|PETKM
|3,61
|118.438.254
|% 0,28
|
|KRDMD
|2,35
|45.486.347
|% 0,86
|
|ASELS
|18,71
|43.993.546
|% 0,38
|
|AFYON
|5,44
|40.678.865
|% 2,45
|
|PETKM
|3,61
|118.438.254
|% 0,28
|
|KRDMD
|2,35
|45.486.347
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,47
|25.765.274
|% 0,00
|
|THYAO
|13,62
|154.966.388
|% 0,37
|
|TSPOR
|1,92
|16.780.420
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4449
|7,4822
|% 0,14
|
|Frank
|5,7502
|5,7848
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5344
|1,5421
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|2,19
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-0,24
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