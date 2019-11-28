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28 Kasım altın fiyatları

28.11.2019 10:56

Son güncelleme : 28.11.2019 10:56
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 270,2 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 270,3 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 270,2 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.456,5 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.457 1.457 2,19  
Altın Gr. 270 270 -0,13  
Cumhuriyet 1.792 1.819 6,00  
Tam 1.784 1.829 5,78  
Yarım 862 885 2,80  
Çeyrek 432 442 1,39  
Gümüş.Ons 16,97 16,99 0,03  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 -0,00  
B. Petrol 62,77 62,77 -0,24  
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