GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

3 kamu katılım bankasından otomotive destek

07.11.2019 15:12

Son güncelleme : 07.11.2019 17:32
Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank, hazırladığı otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda aylık yüzde 0,49-0,69 oranla finansman sağlayacak.



AA

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu katılım bankası, otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında 3 kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliğine gitti.

Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 12-60 ay vade için aylık finansman oranı yüzde 0,49-0,69 olarak uygulanacak. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 12-60 ay vadeli finansmanın  oranı da aylık yüzde 0,49-0,69 olacak.

Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda ise BMC, Fiat, Ford Otosan, GAZ  Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar ve Temsa oldu.

Bugünden itibaren başlayan kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere 3 kamu bankası da 1 Ekim'de otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla bir kampanya başlatmıştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:17103.231
Değişim :  2,06% |  2.087,24
Açılış :  101.812  
Önceki Kapanış :  101.144  
En Yüksek
103.279 En Düşük
101.812
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 6,66 40.988.808 % 20,00  
YESIL 15,00 14.683.599 % 20,00  
CMENT 13,35 13.598.990 % 14,49  
KLNMA 63,70 114.695.377 % 11,75  
TIRE 1,86 47.337.342 % 11,38  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3350 7,3718 % -0,47  
Frank 5,7539 5,7885 % -0,30  
Riyal 1,5260 1,5336 % -0,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.483 -8,04  
Altın Gr. 274 274 -1,42  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.810 1.856 -8,62  
Yarım 875 898 -4,17  
Çeyrek 439 449 -2,09  
Gümüş.Ons 17,51 17,54 -0,11  
Gümüş Gr. 3,24 3,25 -0,01  
B. Petrol 62,44 62,44 0,70  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru