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5 HES`ten ekonomiye 11,1 milyar liralık katkı

22.01.2020 11:23

Son güncelleme : 22.01.2020 11:26
Türkiye`de geçen yıl en fazla enerji üretimi yapan 5 baraj ve hidroelektrik santralinden ekonomiye yaklaşık 11,1 milyar liralık katkı geldi.



AA

AA muhabirinin, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, 1992'de tamamlanarak elektrik enerjisi üretmeye başlayan Atatürk Barajı ve HES, enerji, tarım ve hizmet sektörlerinde Türkiye'ye önemli ekonomik katkılar sağladı.

Kurulduğundan bu yana yaklaşık 184 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ekonomiye yaklaşık 110 milyar lira katkı veren baraj, 932 bin hektar  arazinin sulanmasını temin edecek suyu depoluyor. Atatürk Barajı her yıl yaklaşık  50 bin kişi tarafından ziyaret edilerek turizme de destek oluyor.

Tesiste geçen yıl 8 milyar 300 milyon kilovatsaat enerji üretimi  gerçekleştirilerek, ekonomiye yaklaşık 3,3 milyar liralık gelir oluşturuldu.

KEBAN VE KARAKAYA'DAN EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

DSİ tarafından inşa edilen Karakaya Barajı'ndan bugüne kadar 219  milyar kilovatsaat enerji üretilerek ekonomiye 88 milyar lira katkı verildi.

Geçen yıl barajda 7 milyar 700 milyon kilovatsaat enerji üretimi  gerçekleştirildi. Böylece ekonomiye sağlanan destek yaklaşık 3 milyar lirayı  buldu.

Hidroelektrik enerji açısından Türkiye'nin ilk dev yatırımlarından  biri olan Keban Barajı'nın yapımı 1981'de tamamlandı. Enerji üretmeye başladığı  tarihten bu yana 267 milyar kilovatsaat üretim yapılan Keban HES'in, ülke  ekonomisine getirisi 106 milyar lirayı buldu.

Söz konusu barajda 2019'da 7 milyar 15 milyon kilovatsaat enerji  üretimi yapıldı ve ekonomiye yıllık yaklaşık 2,9 milyar lira katkı oluşturuldu.

BİRECİK VE BERKE BARAJLARINDA ÜRETİM

Birecik Barajı geçen yıl 2 milyar 600 milyon kilovatsaat enerji  üretimiyle ekonomiye yaklaşık 1 milyar lira, Berke Barajı ise 2 milyar 200 milyon kilovatsaatlik üretimle 880 milyon lira katkı sağladı.

Böylece söz konusu 5 baraj ve HES'ten üretilen enerji miktarı 28  milyar kilovatsaate yaklaştı. Ekonomiye verilen katkı da 11,1 milyar lirayı  buldu.




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