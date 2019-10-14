5 kuruluş daha Libra`dan desteğini çekti















EBay, Stripe ve Mecado Pago ile birlikte Mastercard ve Visa da Libra projesini desteklemek için oluşturulan Libra Derneği'nden ayrıldılar.



Visa ve Mastercar'ın ayrılmaları sondrasında Bibra'ya destek veren ödeme sistemleri şirketi kalmadı. Libra Derneği'nde, Lyft ve Vodafone girişim sermayesi, telekomünikasyon, blok zincir ve teknoloji şirketleri kaldı.