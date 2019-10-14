PayPal`ın ardından 5 kuruluş daha Facebook`un gelecek yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı kripto para Libra`dan desteğini çekti.
5 kuruluş daha Libra`dan desteğini çekti
14.10.2019 08:00
Son güncelleme : 14.10.2019 08:00
EBay, Stripe ve Mecado Pago ile birlikte Mastercard ve Visa da Libra projesini desteklemek için oluşturulan Libra Derneği'nden ayrıldılar.
Visa ve Mastercar'ın ayrılmaları sondrasında Bibra'ya destek veren ödeme sistemleri şirketi kalmadı. Libra Derneği'nde, Lyft ve Vodafone girişim sermayesi, telekomünikasyon, blok zincir ve teknoloji şirketleri kaldı.
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