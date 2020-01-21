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615 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

21.01.2020 09:04

Son güncelleme : 21.01.2020 09:04
Dahilde işleme rejimi kapsamında Aralık 2019`da 615 firma için izin belgesi düzenlendi.



AA

Ticaret Bakanlığı'nın geçen yılın aralık ayına ilişkin dahilde işleme  izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge  listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aralıkta 615 firmaya dahilde işleme izin belgesi  verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 6 yurt içi satış ve teslim belgesi, 94 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin  belgesi sayısı ise 19 olarak gerçekleşti.




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