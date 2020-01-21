Dahilde işleme rejimi kapsamında Aralık 2019`da 615 firma için izin belgesi düzenlendi.
615 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
21.01.2020 09:04
Son güncelleme : 21.01.2020 09:04
AA
Ticaret Bakanlığı'nın geçen yılın aralık ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, aralıkta 615 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 6 yurt içi satış ve teslim belgesi, 94 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 19 olarak gerçekleşti.
18:05122.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.926
En Düşük
121.879
18:055,9272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9287
En Düşük
5,9125
18:056,5777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5810
En Düşük
6,5455
18:05298,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,52
|Açılış
|: 298,26
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,69
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|64.296.731
|% 20,00
|
|RYGYO
|7,57
|30.620.704
|% 19,97
|
|ISGSY
|4,87
|237.906.433
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|42.606.314
|% 19,92
|
|HUBVC
|29,74
|34.449.092
|% 17,18
|
|DAGHL
|4,67
|25.384.737
|% -14,94
|
|ALYAG
|0,55
|923.175
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|220.591
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,49
|112.741.219
|% -8,64
|
|BMELK
|1,58
|666.936
|% -7,60
|
|THYAO
|15,08
|1.468.637.243
|% 0,33
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,03
|543.735.333
|% 1,34
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|MNDRS
|1,38
|292.648.446
|% -7,38
|
|ISGYO
|1,88
|341.321.862
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6864
|7,7249
|% 0,13
|
|Frank
|6,0955
|6,1322
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|1,69
|
|Altın Gr.
|298
|298
|0,42
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|-0,48
|