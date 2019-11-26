64 milyar dolarlık kredi hattı onaylandı

IMF İcra Kurulu, Meksika ile hali hazırda var olan 74 milyar dolar
büyüklüğündeki esnek kredi hattının yerini alacak olan 2 yıl vadeli ve 64 milyar dolar büyüklüğündeki kredi anlaşmasını onayladı.
IMF yaptığı açıklamada, yeni anlaşmanın gelişmekte olan piyasalardan keskin bir sermaye çıkışının olduğu ve artan risk primlerinin Meksika ekonomisi için dış riskler yarattığı ortamda piyasaların güvenini artıracağını vurguladı.
IMF Başkan Yardımcısı David Lipton da yaptığı açıklamada, Meksika hükümetinin varılan anlaşmaya "ihtiyati bir tedbir" olarak davranmaya devam etme niyetinde olduğunu ve riskler azaldıkça kredi hattının daha da azaltılması için talepte bulunmayı planlandığını belirtti.