Dahilde işleme rejimi kapsamında kasım ayında 657 firma için izin belgesi düzenlendi.
657 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
18.12.2019 09:28
Son güncelleme : 18.12.2019 09:28
AA
Ticaret Bakanlığı'nın kasım ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kasımda 657 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 6 hariçte işleme izin belgesi, 4 yurt içi satış ve teslim belgesi, 74 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 26 olarak gerçekleşti.
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|181.904
|% 0,00
|
|BOLUC
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|% 0,00
|
|KARSN
|1,53
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|% 0,00
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|TSPOR
|2,43
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|
|PEKGY
|3,00
|23.805.339
|% 0,00
|
|AVHOL
|1,56
|181.904
|% 0,00
|
|BOLUC
|4,53
|54.102.723
|% 0,00
|
|KARSN
|1,53
|51.857.407
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|254.500.840
|% 0,00
|
|PEKGY
|3,00
|23.805.339
|% 0,00
|
|THYAO
|13,91
|1.512.433.661
|% 0,00
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|TUPRS
|124,20
|664.053.972
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 0,00
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|ASELS
|19,45
|395.443.524
|% 0,00
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|SISE
|5,12
|383.997.001
|% 0,00
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|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,50
|305.157.467
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,34
|155.078.430
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7143
|7,7530
|% 0,15
|
|Frank
|5,9968
|6,0329
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5694
|1,5773
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|1,05
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,55
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,81
|65,81
|-0,29
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