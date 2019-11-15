735 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi













AA

Ticaret Bakanlığı'nın ekim ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, ekimde 735 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 10 yurt içi satış ve teslim belgesi, 79 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 21 olarak gerçekleşti.