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85 bin ihracatçı, üyelik bilgilerini e-Devlet`ten sorgulayabilecek

18.12.2019 10:52

Son güncelleme : 18.12.2019 10:52
Türkiye İhracatçılar Meclisi`nin hayata geçirdiği uygulama ile 85 bin ihracatçı, artık birlik üyeliği sorgulama ve doğrulama işlemlerini e-Devlet`ten de yapabilecek.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, TİM, ihracatçıların işlerini kolaylaştıracak inovatif çözümlere imza atmaya devam ediyor.

TİM Proje Dijital Dönüşüm Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm  Ofisi'nin ortak çalışması ile artık ihracatçılar, birlik üyeliği sorgulama ve doğrulama işlemlerini e-Devlet Kapısı'ndan da yapabilecek. İhracatçılar, e-Devlet'ten ihtiyaç duydukları her anda alabilecekleri belgeyi, müşavirlik ve bankacılık işlemlerinde, hal kayıt belgesi olarak ve ikili iş görüşmelerinde  referans mektubu içinde ek belge olarak da kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların önündeki her türlü engeli kaldırmaya devam ettiklerini belirterek,  TİM'in dijital dönüşüm sürecini başlattığı 2019 öncesinde ihracatçının fiziki  ziyareti ile ancak yapılabilen üyelik sorgulama ve doğrulama hizmetlerinin, önce  sadece TİM web sitesinden gerçekleştirilebilir hale geldiğini, 13 Aralık'tan  itibaren ise e-Devlet'ten de artık yapılabildiğini bildirdi.

Gülle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 18 Haziran 2019'dan itibaren ihracatçılara kambiyo satışları üzerinden uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri  Vergisi'nden (BSMV) muafiyet getirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"O tarihten itibaren ihracatçılar olarak kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden vergiden muaf durumdayız. Bu sebeple firmalarımızın ihracatçı  olduklarına dair belgeyi kolayca sunabilmeleri adına TİM web sitesinde üyelik  sorgulama ve doğrulama hizmetini geliştirdik. TİM web sitemizde 12 bin 870 adet  farklı firma bu hizmetten yararlandı. Proje Dijital Dönüşüm Ofisi'miz ve  Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ortak çalışmasıyla artık bu işlemi  e-Devlet Kapısı'ndan da ihracatçılarımızın hizmetine sunmaya başladık. Bunların yanı sıra AloTİM ile ihracatçının soru ve taleplerine 7/24 hızlı bir şekilde  cevap veriyoruz. Raporlarımız, faaliyetlerimiz, ihracat ile ilgili duyurularımız, TİM Mobil aplikasyonuna anlık olarak düşüyor. Aynı zamanda web sitemizi de  güncelleyerek ihracatçılarımız için kolay erişilebilen bir platform haline  getirdik."




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