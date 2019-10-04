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`AB, ABD`nin gümrük vergilerine karşı önlem alacak`

04.10.2019 13:33

Son güncelleme : 04.10.2019 13:33
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği`nin ABD`nin yeni gümrük vergilerine karşılık olarak misilleme önlemleri alacağını açıkladı.



DHA

Almanya'da iktidar koalisyonunda yer alan Sosyal Demokrat parti üyesi olan Maas, Funke gazetesine yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği karşılık vermek zorunda kalacak artık Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) onayını aldıktan sonra muhtemelen cezalandırıcı gümrük vergileri getirecek" dedi.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da, Avrupa'nın globalleşen dünyada ticaret çatışmaların hiç kimsenin çıkarına olmadığına işaret ederek Avrupa'nın ABD'ye ihtiyatlı şekilde tepki vermesi gerektiğini vurguladı.

The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir haberde ise, AB'nin, ABD'nin peynir, şarap, viski ve zeytin yağının da aralarında olduğu binlerce ürün için aldğı yüzde 25 gümrük tarifesi kararına hemen misilleme yapmayacak.

ABD, WTO kararının sağladığı olanak ile 18 Ekim'den itibaren 7.5 milyar dolar tutarında Avrupa malına yüzde 25 tarife uygulayacak.




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