Avrupa Birliği, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri`nin vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarılması kararı alındığını bildirdi.
AB, İsviçre`yi `vergi cenneti`nden çıkardı
10.10.2019 11:11
Son güncelleme : 10.10.2019 11:11
AA
AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarını bir araya getiren Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısında, vergi
konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin sıralandığı AB listelerinin güncellenmesi kararı alındığı açıklandı.
Buna göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Marshall Adaları, AB'nin vergi
alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden çıkarıldı.
Vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren gri liste de güncellendi. İsviçre, Sırbistan, Arnavutluk, Kosta Rika ve Mauritius gri listeden çıkarıldı.
LİSTE HAKKINDA
Çok sayıda şirket
ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine, 2017 yılında "AB vergi
cennetleri" listesi belirleme sürecini başlatmıştı.
Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında, çeşitli ülkelerin vergi
sistemleri incelemeye alınmıştı.
Bir ülkedeki vergi
uygulamaları bir başka ülkeden vergi
kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor.
Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.
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