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AB, İsviçre`yi vergi cennetleri listesinden çıkaracak

04.10.2019 15:11

Son güncelleme : 04.10.2019 15:11
Avrupa Birliği, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri`nin vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarılacağını bildirdi.



AA

AB Konseyi, birlik üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarının katılımıyla 10 Ekim’de Lüksemburg'da düzenlenecek Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı hakkında açıklama yayınladı.

Buna göre, toplantıda, vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin sıralandığı AB listeleri güncellenecek. Birleşik Arap Emirlikleri ve Marshall Adaları mevcut kara listeden çıkartılacak.

Ayrıca, vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden mevcut gri liste güncellenecek. İsviçre, Sırbistan, Arnavutluk, Kosta Rika ve Mauritius söz konusu gri listeden çıkartılacak.

LİSTE HAKKINDA

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden  kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine, 2017 yılında AB vergi cennetleri listesi belirleme sürecini başlatmıştı.

Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık  aşamasında, çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor.

Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.




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