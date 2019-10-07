GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB, Libra`ya karşılık verilmesini isteyecek

07.10.2019 16:02

Son güncelleme : 07.10.2019 16:10
Avrupa Birliği maliye bakanları 17-18 Ekim`de yapılacak G20 toplantısında, Facebook`un çıkarmaya hazırlandığı kripto para Libra`ya küresel düzeyde düzenleyici kuruluşlardan bir karşılık verilmesi konusunda talepte bulunacaklar.



DHA

Avrupa Birliği (AB) Libra'ya küresel düzenleyicilerden karşılık verilmesini isteyecek.

CryptoPotato'nun haberine göre AB maliye bakanları ayrıca, G20'deki ortaklarını dijital şirketler için vergi kurallarında 2020 yılında reform yapmaya çağıracaklar ve küresel büyümeyi riske sokan ticari gerilimlerin acil şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulayacaklar.

Maliye bakanlarının Brüksel'de Cuma günü gerçekleştirdikleri toplantının ardından yapılan açıklamada, "Ticari gerilimlerin çözülmesi en yüksek önceliği hak ediyor. Finansal hareket alanı ve büyük cari işlemler fazlası olan G20 ülkeleri yatırımları artırmayı değerlendirmeliler. Vergi şeffaflığı konusunda çalışmalar yoğunlaştırılmalı. Teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesinde G20 reformu yüksek öncelikli" çağrısı yapıldı.




BIST USD EURO ALTIN
15:54104.751
Değişim :  1,24% |  1.287,82
Açılış :  103.294  
Önceki Kapanış :  103.464  
En Yüksek
105.176 En Düşük
102.572
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru