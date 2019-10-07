Avrupa Birliği maliye bakanları 17-18 Ekim`de yapılacak G20 toplantısında, Facebook`un çıkarmaya hazırlandığı kripto para Libra`ya küresel düzeyde düzenleyici kuruluşlardan bir karşılık verilmesi konusunda talepte bulunacaklar.
AB, Libra`ya karşılık verilmesini isteyecek
07.10.2019 16:02
Son güncelleme : 07.10.2019 16:10
DHA
Avrupa Birliği (AB) Libra'ya küresel düzenleyicilerden karşılık verilmesini isteyecek.
CryptoPotato'nun haberine göre AB maliye bakanları ayrıca, G20'deki ortaklarını dijital şirketler için vergi
kurallarında 2020 yılında reform yapmaya çağıracaklar ve küresel büyümeyi riske sokan ticari
gerilimlerin acil şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulayacaklar.
Maliye bakanlarının Brüksel'de Cuma günü gerçekleştirdikleri toplantının ardından yapılan açıklamada, "Ticari gerilimlerin çözülmesi en yüksek önceliği hak ediyor. Finansal hareket alanı ve büyük cari işlemler fazlası olan G20 ülkeleri yatırımları artırmayı değerlendirmeliler. Vergi
şeffaflığı konusunda çalışmalar yoğunlaştırılmalı. Teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesinde G20 reformu yüksek öncelikli" çağrısı yapıldı.
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