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AB, Türkiye`nin büyüme tahminini yükseltti

07.11.2019 15:08

Son güncelleme : 07.11.2019 15:08
Avrupa Birliği, Türkiye`nin büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 2,3`ten 0,3`e yükseltti.



AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2019 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı.

Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmininin 2019 için yüzde  eksi 2,3'ten yüzde 0,3'e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında  yüzde 3,1, 2021 yılında yüzde 3,5 büyüyeceği tahmini yer aldı.

Türkiye'de işsizlik oranının 2019'da yüzde 13,7, 2020'de 13,3, 2021'de  12,9 olacağı öngörülen raporda, TÜFE'nin ise  2019'da yüzde 15,3, 2020'de 10,3,  2021'de 9,3 olacağı tahmininde bulunuldu.

Raporda, Türkiye'de ekonominin geçen yıl yaşanan döviz krizinin  ardından mali teşvikler ve ihracattaki artışla birlikte beklenenden daha hızlı  biçimde toparlandığına dikkat çekildi.

İş gücü piyasalarının zayıf olduğu ve şirket bilançolarının  toparlanması gerektiği belirtilen raporda, belirsizliklerin tüketim ve  yatırımları baskıladığı kaydedildi.

EURO BÖLGESİ BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Raporda, Avro Bölgesi'nin 2019 ve 2020'ye ilişkin büyüme tahminleri  bir önceki rapora kıyasla düşürüldü.

Önceki raporda Avro Bölgesi'nin 2019'da 1,2, 2020'de 1,5  büyüyeceği  tahmin edilirken, son raporda bu oranlar 2019 için 1,1'e, 2020 için 1,2'ye  indirildi.

Büyüme tahmini 2021 için ise yüzde 1,2 olarak öngörüldü.

Raporda, AB büyüme tahmini 2019, 2020 ve 2021  için yüzde 1,4,  seviyesinde belirlendi.

Raporda, 2019 yılı büyüme oranı Almanya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde  1,3, İngiltere'de yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 0,1, İspanya'da yüzde 1,9,  Hollanda'da yüzde 1,7, Yunanistan'da yüzde 1,8 seviyesinde öngörüldü.

AB'deki ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,5 olacağı belirtilen  raporda, 2020'de de enflasyonun aynı oranda gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Raporda, AB'de işsizliğin 2019'da yüzde 6,3, 2020'de yüzde 6,2  seyredeceği öngörüldü.

Ekonomik görünüme ilişkin bazı riskler olduğuna dikkat çekilen  raporda, ticari ve jeopolitik gerilimlerin artması veya Çin'nin beklenenden daha  fazla yavaşlamasının belirsizlikleri artıracağına vurgu yapıldı.

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının ve imalat  sektöründe zayıflamanın Avrupa ekonomisini riske sokacağı ifade edilen raporda,  ticaret gerilimlerinin azalması, Çin'in  beklenenden daha fazla büyümesi ve  jeopolitik gerilimlerde azalmanın büyümeyi destekleyeceği kaydedildi.




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