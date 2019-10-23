ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Financial Times’a verdiği röportajda, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret gerginliklerin giderilebileceği bir ortam oluşturulabileceğini vurguladı.
`AB ile ticaret gerginlikleri giderilebilir`
23.10.2019 09:51
Son güncelleme : 23.10.2019 09:54
DHA
ABD Başbakanı Donald Trump yönetimi, Avrupa'da üretilen araçlar için uygulanabilecek yeni tarifelerin AB ile aralarında yeni bir gerginlik ortamına neden olabileceği konusunda uyarmıştı.
ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği (AB) ürününe, Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) yapılan AB’nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.
Konu ile ilgili hakemliğin 2 Ekim tarihinde tamamlanması sonrasında WTO ABD’ye ek gümrük vergisi onayı vermişti.
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