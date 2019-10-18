Avrupa Birliği Liderler Zirvesi`nin ikinci gününün gündeminde Brexit sonrası Avrupa Birliği bütçesi yer alacak.
AB liderleri Brexit sonrası bütçeyi görüşecekler
18.10.2019 09:11
Son güncelleme : 18.10.2019 09:11
Verilen bilgiye göre AB liderleri, 2021-2027 döneminde 1,1 trilyon euro
harcama yapma imkanı verecek yeni bir bütçe planını tartışacaklar.
Finlandiya tarafından hazırlanan bütçe planı, AB milli gelirinin yüzde 1,03-1,08'i arasında bir harcama imkanı anlamına geliyor ve AB Komisyonu'nun yüzde 1,1 oranında harcama öngören planından daha az iddialı.
AB Parlamentosu ise milli gelirin yüzde 1,3'ü büyüklüğünde bir harcama planı hazırlanması çağrısı yapmıştı.
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
95.090
En Düşük
93.032
18:055,7774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0484
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8301
En Düşük
5,7665
18:056,4290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0593
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,4898
En Düşük
6,4184
18:05278,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,42
|Açılış
|: 278,05
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
277,66