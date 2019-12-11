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AB liderleri yarın Brüksel`de toplanacak

11.12.2019 15:59

Son güncelleme : 11.12.2019 15:59
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri çevre, iklim değişimi, dış politika, Brexit ve ekonomik konuları görüşmek üzere yarın Brüksel`de bir araya gelecek.



AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 12-13 Aralık'ta gerçekleşecek zirve,  üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.

Göreve 1 Aralık'ta başlayan yeni AB yönetiminin düzenlediği ilk zirve,  AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlığında ve AB Komisyonu Başkanı Ursula  von der Leyen'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

İKLİM DEĞİŞİMİ

Zirvenin ilk günü, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin  konuşmasının ardından Avrupa'nın geleceğinin değerlendirileceği oturumla  başlayacak.

AB liderlerinin bir sonraki başlığı ise iklim değişimi ve çevre  konuları olacak. Bu çerçevede, AB'nin uzun dönem iklim değişiminde stratejik  önceliklerinin ele alınması bekleniyor.

Liderlerin, Avrupa'nın 2050'de iklimin nötr konuma gelmesini  sağlayacak hedefler belirlemeye çalışması öngörülüyor.

Zirvenin bir sonraki oturumunda ise AB'nin gelecekteki bütçesi  değerlendirilecek. Liderler, Birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren  Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) boyutu ve harcama alanları hakkında uzlaşı  sağlamak üzere görüşmeler yapacak.

İngiltere'nin ayrılmasıyla AB üyesi ülke sayısının 27'ye gerileyecek  olması ve bütçede söz konusu mali eksilmenin ne şekilde telafi edileceğinin de  tartışılan başlıklar arasında yer alması bekleniyor.

DIŞ POLİTİKA

Liderler, ilk gün oturumlarını dış politika başlıklarının  değerlendirildiği toplantıyla tamamlayacak.

Bu oturumda, bu hafta gerçekleşen Ukrayna konulu "Normandiya Zirvesi",  Afrika ile ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısındaki eksikliklerin  giderilmesi görüşülecek.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının  Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın da gündeme geleceği oturumda,  liderlerin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne dayanışma mesajı göndermesi  bekleniyor.

Aynı oturumda, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının da ele  alınacağı değerlendiriliyor.

EKONOMİ VE BREXİT

Zirvenin ikinci günü, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine  Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Mario Centeno'nun katılacağı ekonomik başlıkların  ele alınacağı oturumla başlayacak.

Avrupa ekonomisindeki son durumla ekonomik ve parasal birliği  geliştirecek adımların görüşüleceği toplantıda, Avro Bölgesi'nin kurtarma fonu  olan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) anlaşmasının güncellenmesi, Avro Bölgesi  bütçesi kurulması ve bankacılık birliğinin güçlendirilmesi gibi konular  değerlendirilecek.

Liderler, son oturumda ise İngiltere'nin Birlikten ayrılması (Brexit)  konusuna odaklanacak. Zirvede, Brexit hazırlıklarındaki son durumla gelecekteki  ilişkiler ele alınacak.

Zirvede, liderlerin İngiltere'yle gelecekte inşa edilmesi planlanan  ilişkiler hakkında mesaj vermesi bekleniyor.

İngiltere'de aynı tarihte gerçekleşecek genel seçimler nedeniyle  Başbakan Boris Johnson zirveye katılmayacak.




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