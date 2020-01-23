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`AB otomobil tarifeleri seçenek olarak değerlendiriliyor`

23.01.2020 13:13

Son güncelleme : 23.01.2020 13:14
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Avrupa Birliği`nden ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergilerinin, bir seçenek olarak değerlendirildiğini söyledi.



DHA

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun dördüncü gününde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ve Fransa'nın dijital vergilendirme uygulamasını erteleme kararına rağmen, Washington yönetiminin söz konusu süreçte farklı bir yol izleme olasılığına paralel olarak, Avrupa Birliği'nden gelen otomobillere uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin bir seçenek olarak hala değerlendirildiğini belirtti.

Konuyla ilgili Fransa Maliye Bakanı, Paris'in teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesi konusundan asla vazgeçmeyeceğini ve ülkesinin soruna uluslararası düzeyde bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaması durumunda tarifelerin uygulanacağını savunmuştu.




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