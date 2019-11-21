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AB-Singapur ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

21.11.2019 16:47

Son güncelleme : 21.11.2019 16:47
Avrupa Birliği ve Singapur arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.



AA

AB Komisyonu, Singapur ile müzakerelerinin 2010 yılında başladığı ve resmi onay süreçlerinin tamamlandığı ticaret anlaşmasının 21 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmaya başladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre, Singapur, AB'den ithal edilen mal ve ürünlerdeki gümrük vergilerinin tamamını kaldıracak. AB'de benzer biçimde Singapur'dan ithal edilen ürünlerin yüzde  80'inden gümrük vergisi almayacak.

AB, Singapur'un et ve deniz ürünlerindeki gümrük vergilerini ise 5 yıl sonra kaldıracak. Tarımsal ürünlere özgü coğrafi işaretler ve menşe adları korunacak.

Çeşitli teknik düzenlemeler uyumlu hale getirilecek ve tarife dışı engeller kaldırılacak. AB ve Singapur arasında ticaret ve yatırım koruma anlaşmaları müzakereleri 2014'te tamamlanmıştı.

AB ve Singapur arasındaki toplam ticaret hacmi yıllık 53 milyar euro seviyesinde gerçekleşiyor. AB ülkeleri, Singapur'a özellikle otomobil ve makine, Singapur ise  AB'ye kimyasal ve tıbbi ürün satışı yapıyor.




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