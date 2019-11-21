Avrupa Birliği ve Singapur arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
AB-Singapur ticaret anlaşması yürürlüğe girdi
21.11.2019 16:47
Son güncelleme : 21.11.2019 16:47
AA
AB Komisyonu, Singapur ile müzakerelerinin 2010 yılında başladığı ve resmi onay süreçlerinin tamamlandığı ticaret anlaşmasının 21 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmaya başladığını açıkladı.
Anlaşmaya göre, Singapur, AB'den ithal edilen mal ve ürünlerdeki gümrük vergilerinin tamamını kaldıracak. AB'de benzer biçimde Singapur'dan ithal edilen ürünlerin yüzde 80'inden gümrük vergisi almayacak.
AB, Singapur'un et ve deniz
ürünlerindeki gümrük vergilerini ise 5 yıl sonra kaldıracak. Tarımsal ürünlere özgü coğrafi işaretler ve menşe adları korunacak.
Çeşitli teknik düzenlemeler uyumlu hale getirilecek ve tarife dışı engeller kaldırılacak. AB ve Singapur arasında ticaret ve yatırım koruma anlaşmaları müzakereleri 2014'te tamamlanmıştı.
AB ve Singapur arasındaki toplam ticaret hacmi yıllık 53 milyar euro
seviyesinde gerçekleşiyor. AB ülkeleri, Singapur'a özellikle otomobil ve makine, Singapur ise AB'ye kimyasal ve tıbbi ürün satışı yapıyor.
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|-4,00
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