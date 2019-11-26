Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, "Avrupa Birliği, bankalardan çok büyük sermaye tutmalarını istememe sözünü bağlı kalmalı." dedi.
`AB sözüne bağlı kalmalı`
26.11.2019 07:33
Son güncelleme : 26.11.2019 07:33
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, Avrupalı regülatörlerin bankaları daha fazla sermaye tutmaya zorlayacak bir reform paketini tam olarak uygulamaları, ancak bunun ardından bankalardan daha da büyük sermaye tamponları istemeyecekleri sözünü de tutmaları gerektiğini söyledi.
Mersch, "Sermaye zorunluluklarını istikrara kavuşturmak makul bir hedef, ancak öncelikle Basel II paketinin sonuçlandırmamız gerekli. Basel III'ün tam olarak uygulanmasının uzun vadede ekonomi üzerinde pozitif bir etkisi olacak. Aynı zamanda toplamda daha fazla sermaye zorunluluğu olmayacağı sözümüzü de çiğnememeliyiz" diye konuştu.
Basel III reform paketine göre, AB bankaları için sermaye talebi ortalamada yüzde 24 civarında artacak.
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
107.846
En Düşük
105.222
18:055,7445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7450
En Düşük
5,7379
18:056,3318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3320
En Düşük
6,3212
18:05268,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 268,53
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.749.575
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
|
|IHYAY
|0,90
|41.824.779
|% -7,22
|
|RYGYO
|2,35
|3.296.374
|% -6,37
|
|DYOBY
|4,20
|13.515.765
|% -5,83
|
|AKFGY
|2,87
|2.493.984
|% -5,59
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% -2,80
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3849
|7,4219
|% 0,99
|
|Frank
|5,7344
|5,7689
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5261
|1,5338
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-0,11
|
|Altın Gr.
|268
|269
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,61
|62,61
|-0,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59IHYAY
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 825, 038 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1426, 8 kaybederek (% -1.09 ) 129, 920
-
17:58XU100
Endeks 105, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 9, 748.00 milyon TL de
-
17:58DYOBY
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 958, 055 adet işlem
-
17:56IHYAY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 780, 811 adet işlem