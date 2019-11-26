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`AB sözüne bağlı kalmalı`

26.11.2019 07:33

Son güncelleme : 26.11.2019 07:33
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, "Avrupa Birliği, bankalardan çok büyük sermaye tutmalarını istememe sözünü bağlı kalmalı." dedi.



Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, Avrupalı regülatörlerin bankaları daha fazla sermaye tutmaya zorlayacak bir reform paketini tam olarak uygulamaları, ancak bunun ardından bankalardan daha da büyük sermaye tamponları istemeyecekleri sözünü de tutmaları gerektiğini söyledi.

Mersch, "Sermaye zorunluluklarını istikrara kavuşturmak makul bir hedef, ancak öncelikle Basel II paketinin sonuçlandırmamız gerekli. Basel III'ün tam olarak uygulanmasının uzun vadede ekonomi üzerinde pozitif bir etkisi olacak. Aynı zamanda toplamda daha fazla sermaye zorunluluğu olmayacağı sözümüzü de çiğnememeliyiz" diye konuştu.

Basel III reform paketine göre, AB bankaları için sermaye talebi ortalamada yüzde 24 civarında artacak.





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