Avrupa Birliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü.
AB üçüncü çeyrekte büyüdü
31.10.2019 14:18
Son güncelleme : 31.10.2019 14:18
AA
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı öncü verilere göre 19 üyeli Euro
Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı.
Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Euro Bölgesi'nde GSYH
artışı, yüzde 1,1 olarak ölçüldü.
AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 0,3, önceki yılın üçüncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.
Euro Bölgesi ve AB, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 oranında büyüme kaydetmişti.
14:0299.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 312,91
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
14:025,7125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0133
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
14:026,3814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
14:02276,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 2,59
|Açılış
|: 276,64
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,75
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|16,30
|3.625.634
|% 14,79
|
|MEPET
|1,73
|51.083.650
|% 13,07
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|MRDIN
|5,85
|50.470.713
|% 12,72
|
|AVTUR
|1,55
|24.395.177
|% 12,32
|
|KNFRT
|7,68
|12.672.833
|% -10,80
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|ADEL
|11,39
|1.503.453
|% -5,24
|
|FRIGO
|8,90
|175.898
|% -4,30
|
|PSDTC
|6,10
|906.748
|% -4,24
|
|THYAO
|11,69
|334.685.843
|% 0,52
|
|FENER
|15,80
|193.619.891
|% 3,54
|
|AKBNK
|6,99
|155.890.614
|% 0,87
|
|EREGL
|6,65
|137.421.772
|% 1,06
|
|GARAN
|9,28
|133.818.557
|% 0,54
|
|AVGYO
|1,23
|56.216.921
|% 6,03
|
|ISFIN
|2,60
|101.872.862
|% -0,76
|
|IHLAS
|0,57
|17.766.927
|% -1,72
|
|MEPET
|1,73
|51.083.650
|% 13,07
|
|THYAO
|11,69
|334.685.843
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3761
|7,4131
|% 0,63
|
|Frank
|5,7653
|5,8000
|% 0,49
|
|Riyal
|1,5196
|1,5272
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|10,53
|
|Altın Gr.
|277
|277
|2,42
|
|Cumhuriyet
|1.832
|1.859
|4,00
|
|Tam
|1.823
|1.869
|7,60
|
|Yarım
|881
|904
|3,67
|
|Çeyrek
|442
|452
|1,84
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|60,16
|60,16
|-0,08
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