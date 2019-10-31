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AB üçüncü çeyrekte büyüdü

31.10.2019 14:18

Son güncelleme : 31.10.2019 14:18
Avrupa Birliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı öncü verilere göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, yüzde 1,1 olarak ölçüldü.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 0,3, önceki yılın üçüncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.

Euro Bölgesi ve AB, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 oranında büyüme kaydetmişti.




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