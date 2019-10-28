Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB27 üyelerinin Brexit`in 31 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.
`AB27 Brexit`in uzatılması konusunda anlaştı`
28.10.2019 16:52
Son güncelleme : 28.10.2019 16:52
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB27 üyelerinin Britanya'nın Brexit'in ertelenmesi talebini kabul etmek ve Brexit'in 31 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılması konularında anlaştıklarını duyurdu.
Tusk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Brexit'in ertelenmesi kararının AB Liderler Zirvesi düzenlenmeden, yazılı bir prosedürle alınacağını vurguladı.
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