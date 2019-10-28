`AB27 Brexit`in uzatılması konusunda anlaştı`















Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB27 üyelerinin Britanya'nın Brexit'in ertelenmesi talebini kabul etmek ve Brexit'in 31 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılması konularında anlaştıklarını duyurdu.Tusk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Brexit'in ertelenmesi kararının AB Liderler Zirvesi düzenlenmeden, yazılı bir prosedürle alınacağını vurguladı.