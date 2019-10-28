ABD`de federal bütçe 30 Eylül 2019`da sona eren mali yılda 2012`den bu yana görülen en büyük açığı verdi.
ABD 2012`den sonraki en büyük bütçe açığını verdi
28.10.2019 13:20
Son güncelleme : 28.10.2019 13:20
DHA
The Balance'ın haberine göre, 2019 mali yılında bütçe açığı 2018 mali yılındaki 779 milyar dolardan 984 milyar dolara çıktı ve böylece bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3.8'den 4.1'e yükseldi.
Bütçe gelirlerinin 3.3 trilyon dolardan 3.5 trilyon dolara yükseldiği 2019 mali yılında, harcamalar ise 4.1 trilyon dolardan 4.4 trilyon dolar
düzeyine yükseldi.
Buna karşılık, 2018 yılının Eylül ayında 119 milyar dolar fazla veren bütçe, bu yılın Eylül ayında ise yalnızca 83 milyar dolar fazla verdi.
Eylülde bütçe gelirleri 344 milyar dolardan 374 milyar dolara yükselirken, harcamalar ise 224 milyar dolardan 291 milyar dolara çıktı.
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -377,65
|Açılış
|: 100.385
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|Önceki Kapanış
|: 100.216
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100.542
En Düşük
99.838
12:355,7322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0429
|Açılış
|: 5,7280
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|Önceki Kapanış
|: 5,7670
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5,7767
En Düşük
5,7242
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
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|Açılış
|: 6,3500
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|Önceki Kapanış
|: 6,3850
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En Düşük
6,3525
12:35277,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,03
|Açılış
|: 277,35
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|Önceki Kapanış
|: 279,38
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279,66
En Düşük
277,22
BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.123.425
|% 19,31
|
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|
|KLNMA
|50,05
|10.807.184
|% 10,78
|
|SEKUR
|3,57
|11.704.092
|% 10,53
|
|YAPRK
|4,39
|62.271
|% 9,48
|
|SALIX
|4,74
|4.369
|% -15,66
|
|ORMA
|2,81
|17.822
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
|
|VESBE
|14,89
|9.893.965
|% -7,52
|
|KERVN
|0,39
|164.258
|% -7,14
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% -0,63
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% -0,16
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% -0,42
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% -0,81
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3411
|7,3779
|% -0,61
|
|Frank
|5,7335
|5,7681
|% -0,85
|
|Riyal
|1,5234
|1,5310
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|1,58
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-1,66
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|Cumhuriyet
|1.843
|1.870
|1,00
|
|Tam
|1.831
|1.876
|-11,78
|
|Yarım
|885
|908
|-5,70
|
|Çeyrek
|444
|454
|-2,85
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|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|0,03
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|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,02
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|B. Petrol
|61,52
|61,52
|-0,50
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