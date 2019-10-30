ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüdü. Ekonomistler ise yüzde 1,6 büyüme bekliyorlardı.
ABD beklentilerin üzerinde büyüdü
30.10.2019 15:43
Son güncelleme : 30.10.2019 15:44
ABD ekonomisi 2'nci çeyrekte yüzde 2,0 ve ilk çeyrekte yüzde 3,1 büyümüştü. Yılın ilk 9 ayında GSYH
geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2,3'ten yüzde 2,0 seviyesine geriledi.
Üçüncü çeyrekte tüketici harcamalarında büyüme de ikinci çeyrekteki yüzde 4,6'dan yüzde 2,9'a geriledi, işletme yatırımları ise yüzde 3,0 azaldı.
Üçüncü çeyrekte çekirdek PCE fiyat endeksi yüzde 2,1 olan beklentilerin üzerinde yüzde 2,2 artış gösterdi. İkinci çeyrekte artış yüzde 1,9 olmuştu.
15:2899.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -392,32
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
15:285,7328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0047
|Açılış
|: 5,7270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7204
15:286,3670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0100
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
15:28275,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,66
|Açılış
|: 275,13
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,28
|322.868.192
|% 15,05
|
|KLMSN
|13,24
|44.365.864
|% 13,07
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|YGGYO
|11,25
|4.337.858
|% 9,86
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|24,02
|6.671.657
|% -6,54
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,72
|567.793.196
|% -1,01
|
|ISFIN
|2,69
|504.427.944
|% -0,74
|
|GARAN
|9,31
|383.856.274
|% -1,69
|
|FENER
|16,28
|322.868.192
|% 15,05
|
|ASELS
|18,45
|222.837.887
|% -1,13
|
|ISFIN
|2,69
|504.427.944
|% -0,74
|
|IHLGM
|0,74
|89.379.848
|% -2,63
|
|EKGYO
|1,21
|58.612.564
|% -0,82
|
|THYAO
|11,72
|567.793.196
|% -1,01
|
|GARAN
|9,31
|383.856.274
|% -1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3616
|7,3985
|% 0,01
|
|Frank
|5,7445
|5,7791
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5223
|1,5299
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|3,07
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,47
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|2,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|2,79
|
|Yarım
|878
|900
|1,35
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,03
|61,03
|-0,56
|