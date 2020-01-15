ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin ile ticaret anlaşmasının ikinci aşaması imzalanana dek Çin mallarına uyguladıkları gümrük tarifelerini sürdüreceklerini açıkladı.
ABD: Birinci aşamada tarife indirimi yok
15.01.2020 09:46
Son güncelleme : 15.01.2020 09:46
DHA
ABD'li iki yetkilinin yaptığı ortak açıklamada, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ikinci aşaması konusunda hızlı hareket etmeleri durumunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri gevşetmeyi düşünebileceğine de dikkat çekildi.
Açıklamada, "Eğer Başkan Trump ikinci aşama anlaşma üzerinde hızla uzlaşı sağlarsa, bu anlaşma kapsamında tarifeleri gevşetmeyi de gündemine alabilir" denildi.
ABD Başkanı Trump ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, faz 1 ticaret anlaşmasını bugün Beyaz
Saray'da Türkiye saati ile 19.30'da imzalayacaklar.
Diğer yandan, Fox Business Network'e konuşan Mnuchin, birinci aşama anlaşmanın Çin'in para
birimini manipüle etmekten uzak duracağına ilişkin taahhütünü de içerdiğine de dikkat çekti.
Mnuchin, ticaret anlaşmasında Çin'in gelecek 2 yılda ABD'den 200 milyar dolarlık ek mal ve hizmet alması vaadinin de yer aldığını belirtirken, ikinci aşama anlaşmada yapısal reformlar ortaya koyulduğunda ABD'li şirketler ve çiftçilerin daha fazla kazanç elde edebileceklerini de ekledi.
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