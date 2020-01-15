GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD: Birinci aşamada tarife indirimi yok

15.01.2020 09:46

Son güncelleme : 15.01.2020 09:46
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin ile ticaret anlaşmasının ikinci aşaması imzalanana dek Çin mallarına uyguladıkları gümrük tarifelerini sürdüreceklerini açıkladı.



DHA

ABD'li iki yetkilinin yaptığı ortak açıklamada, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ikinci aşaması konusunda hızlı hareket etmeleri durumunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri gevşetmeyi düşünebileceğine de dikkat çekildi.

Açıklamada, "Eğer Başkan Trump ikinci aşama anlaşma üzerinde hızla uzlaşı sağlarsa, bu anlaşma kapsamında tarifeleri gevşetmeyi de gündemine alabilir" denildi.

ABD Başkanı Trump ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, faz 1 ticaret anlaşmasını bugün Beyaz Saray'da Türkiye saati ile 19.30'da imzalayacaklar.

Diğer yandan, Fox Business Network'e konuşan Mnuchin, birinci aşama anlaşmanın Çin'in para birimini manipüle etmekten uzak duracağına ilişkin taahhütünü de içerdiğine de dikkat çekti.

Mnuchin, ticaret anlaşmasında Çin'in gelecek 2 yılda ABD'den 200 milyar dolarlık ek mal ve hizmet alması vaadinin de yer aldığını belirtirken, ikinci aşama anlaşmada yapısal reformlar ortaya koyulduğunda ABD'li şirketler ve çiftçilerin daha fazla kazanç elde edebileceklerini de ekledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05121.423
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  121.423  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 6,39 361.848.063 % 0,00  
ZOREN 1,67 28.494.333 % 0,00  
PEKGY 3,23 24.351.908 % 0,00  
PETKM 4,13 1.026.876.820 % 0,00  
DESPC 4,44 5.099.127 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6509 7,6892 % 0,21  
Frank 6,0606 6,0971 % 0,08  
Riyal 1,5638 1,5716 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.551 1.552 4,30  
Altın Gr. 294 294 1,33  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.925 1.973 -9,48  
Yarım 930 954 -4,59  
Çeyrek 467 477 -2,29  
Gümüş.Ons 17,82 17,86 0,03  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,01  
B. Petrol 64,31 64,31 -0,18  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru