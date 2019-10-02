ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
02.10.2019 17:34
Son güncelleme : 02.10.2019 17:34
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,32 azalışla 26.222,01 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 1,12 düşüşle 2.907,40 puanda ve Nasdaq
endeksi yüzde 1,48 değer kaybıyla 7.791,61 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması, jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.
17:18103.649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -227,36
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.446
En Düşük
103.184
17:185,7062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0183
|Açılış
|: 5,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7583
En Düşük
5,6992
17:186,2467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0121
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2396
17:18273,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,61
|Açılış
|: 273,74
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
275,42
En Düşük
271,26