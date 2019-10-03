ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
03.10.2019 17:24
Son güncelleme : 03.10.2019 17:24
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,23 azalışla 26.018,86 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 2.884,06 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 7.780,50 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, "ticaret savaşı" endişeleri ile küresel piyasalarda risk
iştahının azaldığını belirterek, piyasaların yarın açıklanacak tarım dışı istihdam
verisine odaklandığını belirtti.
17:09102.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.163,42
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.297
17:095,6917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0084
|Açılış
|: 5,6960
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
17:096,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
17:09278,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,12
|Açılış
|: 278,13
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91