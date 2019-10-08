ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
08.10.2019 17:53
Son güncelleme : 08.10.2019 17:53
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,86 azalışla 26.249,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 kayıpla 2.916,54 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 7.895,41 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin azalmasıyla piyasalarda satış baskısının arttığını belirtti.
17:37101.816
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -1.176,90
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:375,8181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0130
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:376,3758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0244
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:37281,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,25
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88