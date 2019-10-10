ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
10.10.2019 16:59
Son güncelleme : 10.10.2019 16:59
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,10 azalışla 26.318,70 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 kayıpla 2.918,03 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,02 değer kaybıyla 7.902,04 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylüle ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda değişmedi. TÜFE, yıllık bazda ise yüzde 1,7 artarak beklentileri karşılayamadı.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliğin New York borsası üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
16:4497.667
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -1.982,08
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.559
16:445,8921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0205
|Açılış
|: 5,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8615
16:446,5038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0598
|Açılış
|: 6,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4447
16:44283,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,49
|Açılış
|: 283,72
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,52