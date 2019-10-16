ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
16.10.2019 17:28
Son güncelleme : 16.10.2019 17:28
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,18 azalışla 26.976.38 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kayıpla 2.989,31 puan, Nasdaq
endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 8.118,96 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül ayına ilişkin perakende satışlar beklentilerin aksine yüzde 0,3 azaldı. Perakende satışların yüzde 0,3 artması bekleniyordu.
ABD şirketlerinin güçlü bilanço açıklamalarına karşın kötü gelen perakende satışlar verisi piyasalardaki şirket
bilançolarından kaynaklı olumlu havayı gölgede bıraktı.
Analistler, yatırımcıların hala ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda tedirgin olduğunu belirtti.
17:1193.402
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -1.855,94
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
17:115,8959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0209
|Açılış
|: 5,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8834
17:116,5160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0143
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4930
17:11281,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,23
|Açılış
|: 282,18
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17