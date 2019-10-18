ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
18.10.2019 17:38
Son güncelleme : 18.10.2019 17:38
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 26.996,98 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 kayıpla 2.997,52 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 8.153,72 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, Çin'de açıklanan 3'üncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin yıllık yüzde 6 artışla beklentilerin altında kalması sonrasında piyasalarda risk
iştahının azaldığını belirterek, bu veri sonrasında Çin'in ABD karşısında elinin zayıfladığını ifade etti.
17:2298.366
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 3.469,94
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
17:225,7956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0302
|Açılış
|: 5,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
17:226,4607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0276
|Açılış
|: 6,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
17:22277,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -1,88
|Açılış
|: 277,63
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59